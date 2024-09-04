В аэропорту Ашхабада начали тестировать вылетающих в Москву на знание русского языка, - Turkmen.News

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CentralAsia (TM) - Сотрудники миграционной службы в аэропорту Ашхабада тестируют улетающих в Россию граждан на знание русского языка. Если человек не понимает вопросов, то его не выпускают из страны, сообщает Turkmen.News.

По данным издания, теперь помимо приглашения из вуза, справки из военкомата для юношей и ряда других откреплений, у выезжающих в РФ стали требовать сертификат одного из образовательных центров, подтверждающих их обучение на курсах русского языка. Ежедневно на рейсы не допускают до нескольких десятков человек. На паспортном контроле разворачивают в основном молодых людей, у которых имеется приглашение на учебу. Именно их и тестируют на знание русского языка прямо в аэропорту.

По всей видимости, это связано с тем, что туркменистанцы покупают сертификаты по цене 1500 манатов ($427 по госкурсу и около $75 по курсу черного рынка) без прохождения учебы лишь бы уехать в Россию.

Однако даже знание русского языка и наличие сертификата не является гарантией того, что сотрудники миграционной службы выпустят из страны. Так, 27 августа шесть молодых человек не прошли паспортный контроль и не попали на самолет, вылетавший в Москву, без объяснения каких-либо причин. По информации источников Turkmen.News, существует некое указания «сверху» любой ценой не выпускать молодых мужчин из страны в Россию — якобы оттуда они уедут в Украину, либо останутся в РФ работать нелегально.

Наблюдается похожая ситуация и на рейсах в Турцию. Так, «Хроника Туркменистана» со ссылкой на свои источники сообщила, что 28 августа в Стамбул не смогли вылететь около 60 туркменистанцев.

Как пишет издание, жители Туркменистана понимают, что вопросы выезда не всегда решаются теми, кто сидит за окошком паспортного контроля, отмашка в отношении молодых мужчин идет сверху. Власти обеспокоены стремлением граждан во что бы то ни стало покинуть республику и принимают новые меры, чтобы их не выпускать. Это связано с тем, что в стране наблюдается массовый отток людей из-за нехватки рабочих мест и низких зарплат.