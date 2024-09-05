Его Величество Король Карл Густав посетит Монголию

CentralAsia (MNG) - Карл XVI Густав Швеции посетит Монголию 15 сентября.

Его Величество Король Карл Густав Фольке Хубертус Бернадот — самый долго правящий монарх за всю историю Швеции, посетит Монголию по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Королевством Швеция.

Представитель династии Бернадотов Карл ХVI Густав, который родился 30 апреля 1946 года, унаследовал трон от своего деда короля Густава VI Адольфа. Его отец, принц Густав Адольф, погиб в авиакатастрофе в Дании 26 января 1947 года. Принцу сообщили о смерти его отца намного позже, когда ему исполнилось семь лет.

Его мать, принцесса Сибилла Саксен-Кобург-Готская, пережила авиакатастрофу. Кстати, по материнской линии Карл Густав приходится родственником королеве Великобритании Елизавете II и бельгийскому королю Филиппу. Интересно, что нумерация шведских королей не обязательно соответствует порядку их правления. Например, король записан как Карл XVI, но до него страной правили всего девять Карлов.

После своего восшествия на престол король побывал с визитами во всех графствах Швеции и завершил их в 1990 году. Свой первый государственный визит король нанес в октябре 1974 года норвежскому королю Олаву V. Затем последовали визиты в другие страны Северной Европы. За время своего пребывания на престоле король совершил более 80 государственных визитов за границу для продвижения Швеции и шведских интересов.

В обязанности монарха также входит открытие ежегодной сессии Риксдага, проведение регулярных информационных совещаний с премьер-министром и Кабинетом министров, председательство на заседаниях Совета по иностранным делам, принятие верительных грамот иностранных послов в Швеции. Так, 20 февраля 2020 года на официальной аудиенции в Королевском дворце Карл XVI Густав принял новоназначенный посол Монголии в Швеции Жанабазар Тувдэндорж.

Карл XVI Густав является покровителем и почетным членом очень большого количества шведских академий, организаций и ассоциаций. Официальный девиз короля: «За Швецию - в ногу со временем!» Король платит налоги и имеет право голоса, но, по старой традиции, никогда не голосует.

Юбилейный год начался в январе этого года со шведского ужина в королевском дворце, на который были приглашены представители всех графств Швеции. В рамках празднования юбилея король Карл XVI Густав и королевa Сильвия Зоммерлат посетили 21 графство Швеции, где им была предоставлена возможность встретиться с жителями графств.

Основные торжества в честь короля планируется провести 16 сентября. Они начнутся с королевской конной процессии в центре Стокгольма. Шествие по всему маршруту будут сопровождать три тысячи солдат и матросов из 24 подразделений национальной армии, флота и авиации.

Находясь в своей частной резиденции, замке Дроттнингхольм, король и королева предпочитают обходиться без персонала и, как они неоднократно заявляли, жить «нормально» во время отдыха.

У королевской четы трое детей: наследная принцесса Виктория, принц Карл Филипп и принцесса Мадлен.

Король Швеции стал первым регентом в мире, который адаптировал преемственность по первородству. В 1980 году Закон о престолонаследии был изменен на гендерно-нейтральный, по которому корону наследует старший ребенок королевской четы, вне зависимости от пола. Таким образом, принцесса Виктория — старшая из трех детей Карла XVI Густава - является кронпринцессой и наследницей шведского престола.

источник: middleasiannews.com

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