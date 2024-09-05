Монгольский конгломерат MAK и китайская Huawei запустят СЭС

CentralAsia (MNG) - Монгольский конгломерат MAK начал проект по строительству солнечной электростанции в сотрудничестве с китайской Huawei.

В рамках соглашения «под ключ» на заводах и шахтах МАК, расположенных в Центральной, Дорноговской и Дундговской провинциях, будут построены солнечная электростанция мощностью 40 МВт и солнечный коллектор мощностью 90 МВт, чтобы решить проблему энергопотребления за счет возобновляемых источников энергии.

Таким образом, ежегодно будет производиться 70 ГВтч зеленой энергии, а выбросы парниковых газов сократятся на 55 000 тонн, что эквивалентно 2,5 миллионам деревьев.

Кроме того, национальный производитель МАК со штатом более 4000 сотрудников собирается 13-14 сентября организовать в своей штаб-квартире «День открытых вакансий». За это время будет объявлено более 1300 вакансий, а людям, желающим работать на должностях, не требующих специальных навыков, будет предоставлена ​​возможность устроиться на работу непосредственно после приема резюме и проведения собеседования.

ООО «Монголын Алт» /Монгольское золото/ (МАК) было основано 14 декабря 1993 года. Это одна из ведущих компаний Монголии с национальными инвестициями. Компания работает в сферах производства строительных материалов, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, авиаперевозок и туризма. Компания реализует крупные проекты и программы, которые будут способствовать процветанию и экономике страны за счет внедрения в свою деятельность и производство ведущих мировых передовых технологий, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В течение последних 25 лет она постоянно входила в число «100 лучших национальных предприятий» и неизменно входила в десятку лучших по объему налогов и сборов, собираемых в национальный и местные бюджеты.

источник: middleasiannews.com

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