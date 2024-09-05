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Россия и Монголия обсуждают расширение авиасообщения в Улан-Батор

CentralAsia (MNG) -  

Россия и Монголия обсуждают запуск дополнительных рейсов из Улан-Батора в Иркутск и Красноярск, а также запуск рейсов Улан-Батор — Владивосток, заявил на полях ВЭФ глава Минприроды России, сопредседатель межправкомиссии России и Монголии Александр Козлов.

Об этом пишет ТАСС.

«На уровне министерств транспорта мы поставили эту задачу, сейчас коллеги прорабатывают её», — сказал он, добавив, что это не только рейсы Улан-Батор — Москва.

В данный момент страны обсуждают запуск дополнительных авиарейсов в Иркутск и Красноярск, а также рейсы между Улан-Батором и Владивостоком, добавил он.

Козлов отметил, что пока турпоток из России в Монголию незначительный, и во многом это связано с отсутствием достаточного прямого авиасообщения.

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