Монстр горнодобывающего оборудования MacLean объявляет о партнерстве с монгольской компанией

CentralAsia (MNG) - Дилерское соглашение расширяет возможности поставок запчастей и выездного обслуживания в стране для комплексных решений Maclean

MacLean, один из ведущих мировых производителей вспомогательных транспортных средств для горнодобывающей промышленности, заключил дилерское соглашение с компанией ULE Equipment, специализирующейся на тяжелом оборудовании с полным спектром услуг, базирующейся в Монголии. Эта внутренняя дилерская платформа улучшит возможности поддержки запчастями MacLean и выездного обслуживания на медно-золотом руднике Rio Tinto Оюу-Толгой в пустыне Южная Гоби.

«Мы очень рады, что ULE станет нашим партнером в Монголии, на руднике Оюу-Толгой, где работают представители многих поколений», — отмечает Патрик Маршалл, вице-президент по технологиям компании MacLean, базирующейся в Брисбене, Австралия. «ULE вносит вклад в разработку месторождения Оюу-Толгой уже около двух десятилетий, предлагая инновационные продукты, услуги и поддержку. Мы с нетерпением ждем возможности добавить еще один столп ценности для Rio Tinto, продолжив это монгольское партнерство».

«Размеры рудного тела и ожидаемый срок службы рудника для этого проекта на юге Монголии делают его практически уникальным в мире горнодобывающей промышленности, поэтому команда MacLean Australasia осознает важность этого проекта и рассматривает возможность продажи и поддержки горнодобывающей техники MacLean в долгосрочной перспективе», — добавляет Яри Туорила, вице-президент MacLean по Австралазии.

Партнерство MacLean и ULE предлагает Оюу- Толгой (OT) уникальное сочетание мирового опыта и понимания местных особенностей.

Гэрэлт-Од Ринчин (Джерри), исполнительный директор ULE, отмечает, что многолетний опыт компании MacLean в области оборудования для подземных горных работ в сочетании с прочными позициями ULE на монгольском рынке могут обеспечить значительные преимущества для деятельности OT.

Это новое партнерство может способствовать развитию большего количества подземных рудников в Монголии, подобных Оюу-Толгой.

источник: middleasiannews.com

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