Центральный банк Монголии закупил 931,9 кг драгоценных металлов

CentralAsia (MNG) - В августе 2024 года Банк Монголии закупил 931,9 кг драгоценных металлов, доведя общий объем закупок с начала года до 10,3 тонны.

Эта цифра на 1,6 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период филиалы Центробанка в аймаках Дархан-Уул и Баянхонгор приобрели 429.5 кг и 828.8 кг драгоценных металлов соответственно.

Центральный банк Монголии определяет цену покупки драгоценных металлов на основе цен мирового рынка. В августе 2024 года средняя цена покупки золота составила 267 835,69 тугриков.

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