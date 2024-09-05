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Монголия утвердит и внедрит стандарты рабочей среды для учителей и сотрудников

CentralAsia (MNG) -  Министр образования Наранбаяр Пурэвсурэн ознакомился с ходом реализации и результатами мероприятий, совместно реализованных Министерством образования и Кембриджской консультативной группой в 2023-2024 годах.

Министерство образования и Кембриджская консультативная группа совместно работали над реформой учебных программ и учебников, повышением квалификации учителей, системами подготовки учителей и специализированными средними школами в 2023–2024 годах и добились конкретных результатов. Поэтому было принято решение эффективно продолжить предыдущие работы, часть работ прекратить, обновить систему подготовки учителей, утвердить и внедрить стандарты рабочей среды учителей и сотрудников.

Кроме того, министр образования поручил соответствующим органам довести до общественности отчеты, предложения и рекомендации, подготовленные учеными и профессорами Кембриджского университета в рамках консультационных услуг.

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