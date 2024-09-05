14-летний подросток устроил стрельбу в школе в США. Четверо погибли, 30 ранены

CentralAsia (CA) - 14-летний подросток устроил стрельбу в школе в американском штате Джорджия, в результате погибли по меньшей мере четыре человека, 30 человек получили ранения, сообщает CNN.

Инцидент произошел утром в среду в школе Апалачи в городе Уиндер.

«Среди погибших - двое учеников и двое учителей», - заявил глава местного отделения ФБР Крис Ози.

В Бюро расследований Джорджии заявили, что стрелок задержан и жив, а сообщения о том, что он «нейтрализован», не соответствуют действительности. Под стражей находится 14-летний ученик этой школы Кольт Грей.

По информации правоохранительных органов, подросток использовал при стрельбе полуавтоматическую винтовку типа AR-15. Каким образом школьник получил такое оружие и как его пронес в школу - сейчас выясняется.

17-летний старшеклассник Серджио Кальдер рассказал телеканалу ABC News, что находился на уроке химии, когда началась стрельба. По его словам, учительница открыла дверь, после чего в кабинет вбежал другой учитель, попросивший запереться, потому что в школе ведется «активная стрельба». Школьник рассказал, что слышал, как в дверь стучали и кто-то кричал, чтобы ее открыли, а, когда стук прекратился, раздались новые выстрелы и крики. Затем учащихся эвакуировали на футбольное поле школы, а затем отпустили с занятий.

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден проинформирован о случившемся, пишет Fox 5. Байден в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, сообщил, что вместе со своей женой Джилл «скорбит о тех, чьи жизни оборвались в результате бессмысленного насилия».