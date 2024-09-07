На Юго-Западе США в последние годы резко возросло число случаев долинной лихорадки — нового грибкового заболевания, приводящего к смерти

CentralAsia (CA) - Долинная лихорадка, инфекция, вызываемая воздушно-капельным грибком, получила свое название от Центральной долины Калифорнии, изображенной здесь. Хотя болезнь названа в честь Центральной долины, в последние годы она стала более распространенной в других частях Калифорнии и на юго-западе Соединенных Штатов.

Долинная лихорадка — это новое грибковое заболевание на западе Соединенных Штатов, которое чаще всего вызывает гриппоподобные симптомы, но также может вызывать опасные или даже смертельные осложнения.

Проанализировав данные о зарегистрированных случаях долинной лихорадки в Калифорнии, число которых резко возросло за последние два десятилетия, исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Калифорнийского университета в Беркли выявили сезонные закономерности, которые могут помочь отдельным лицам и должностным лицам общественного здравоохранения лучше подготовиться к будущим всплескам заболеваемости долинной лихорадкой. Полученные данные также имеют важное значение для понимания того, как изменение климата может усилить угрозу инфекционных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Regional Health - Americas.

Исследователи тесно сотрудничали с Департаментом здравоохранения Калифорнии (CDPH), чтобы проанализировать все зарегистрированные случаи долинной лихорадки в Калифорнии с 2000 по 2021 год. Сопоставив эти данные с сезонными климатическими данными, они выяснили, как в разных округах Калифорнии происходит сезонная смена заболеваемости, и определили, как на эти циклы влияют периоды засухи. Исследователи обнаружили, что, хотя большинство случаев заболевания приходится на период с сентября по ноябрь, существуют различия в сезонных закономерностях и сроках между округами и годами.

«Большинство сезонных инфекционных заболеваний демонстрируют пик заболеваемости каждый год, поэтому мы были удивлены, увидев, что в определенные годы лишь в нескольких округах или вообще ни в одном из них не было сезонного пика заболеваемости долинной лихорадкой.

Это заставило нас задаться вопросом, что является причиной таких различий в сезонности между годами, и, основываясь на наблюдаемых нами сроках, мы предположили, что засуха может сыграть свою роль», - сказала ведущий автор исследования, доктор философии, доцент Калифорнийской школы Герберта Вертхайма в Сан-Диего Александра Хини.

Ученые обнаружили, что в среднем в округах долины Сан-Хоакин и Центрального побережья наблюдались наиболее выраженные сезонные пики, хотя в долине Сан-Хоакин они начинались раньше.

Долинная лихорадка вызывается спорами грибка Coccidioides, обитающего в почве. Люди заражаются долинной лихорадкой, вдыхая инфекционные споры, которые попадают в воздух в результате воздействия ветра или деятельности человека. Долинной лихорадкой чаще всего страдают люди, которые часто подвергаются воздействию пыли, переносимой по воздуху, в том числе те, кто работает на открытом воздухе. Однако это заболевание не заразно.

По данным CDPH, долинная лихорадка уже давно является проблемой на Юго-западе Америки, но в последние годы число случаев резко возросло, утроившись по сравнению с 2014-2018 годами и снова с 2018-2022 годами. Однако, поскольку она все еще встречается относительно редко и вызывает симптомы, сходные с другими респираторными инфекциями, включая COVID-19, долинную лихорадку часто неправильно диагностируют. При отсутствии лечения грибок может нанести серьезный ущерб дыхательной системе и распространиться на другие части тела, такие как кожа, кости и даже мозг, что может привести к летальному исходу.

Ученые заметили, что в периоды засухи сезонные пики заболеваемости долинной лихорадкой менее выражены. Однако, когда дожди возвращаются, эти пики становятся особенно высокими. Одна из гипотез, объясняющих эту закономерность, заключается в том, что засуха позволяет термостойким спорам кокцидиоидов пережить своих менее выносливых конкурентов. Когда дожди возвращаются, гриб способен широко размножаться в условиях меньшей конкуренции за влагу и питательные вещества.

На этой карте показано, как варьируется средняя заболеваемость долинной лихорадкой в разных округах, при этом желтый и зеленый цвета указывают на более высокую заболеваемость, чем синий и фиолетовый. Фото предоставлено Калифорнийским университетом в Сан-Диего Health Sciences:

Другая гипотеза предполагает, что связь между долинной лихорадкой и засухой может быть обусловлена воздействием засухи на грызунов, которые являются хозяевами грибка Coccidioides. Поскольку популяция грызунов сокращается во время засухи, а мертвые грызуны считаются важным источником питательных веществ для гриба, он может легче выживать и распространяться в условиях засухи.

Люди могут защитить себя от долинной лихорадки в засушливые и пыльные периоды, сократив время пребывания на открытом воздухе и надев защитные маски, которые могут защитить от пыли. Исследователи также подчеркивают необходимость более тщательного мониторинга грибка, вызывающего долинную лихорадку, который может быть трудно обнаружить.

В настоящее время команда расширяет спектр своих анализов, включив в них другие очаги лихорадки долин в Соединенных Штатах.