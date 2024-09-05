Необходима обратная связь для повышения прозрачности в деятельности правительства

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании Кабинета министров 4 сентября 2024 года министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии Баатархуу Цэнд представил работу Информационного портала правительства Монголии

Закон Монголии о прозрачности общественной информации обязывает правительственные организации публично загружать 68 типов информации на свои веб-сайты. Членам правительства, мэру Улан-Батора и губернаторам аймаков было поручено загружать и обновлять информацию на Информационном портале правительства Монголии в рамках своих соответствующих секторов и областей.

Веб-сайт ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЦА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОНГОЛИИ от 6006 государственных организаций. Кроме того, он включает услуги и информацию от государственных предприятий и их веб-сайтов на одной платформе. В будущем правительство намерено внедрить стандартизированную модель веб-сайта для всех государственных организаций.

Граждане получат доступ ко всей необходимой информации и услугам в одном месте, что повысит прозрачность деятельности правительства, позволит ознакомиться с реализуемыми политиками и решениями, улучшит обратную связь между правительством и гражданами и создаст возможности для граждан предоставлять обратную связь. Граждане могут направлять свои предложения по повышению прозрачности деятельности правительства по электронной почте 1111@gov.mn.

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