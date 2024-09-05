Мирзиёев заявил, что чаще всего террористы «зомбируют» молодежь и трудовых мигрантов

CentralAsia (UZ) - Молодежь, трудовые мигранты и представители других наиболее уязвимых слоев населения часто становятся жертвами «онлайн-зомбирования», вовлекаются в незаконные группировки и совершают преступления.

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании участникам начавшейся в Ташкенте Международной конференции по борьбе с терроризмом и экстремизмом, передает пресс-служба главы государства.

Руководитель республики также отметил, что повышение геополитической напряженности, эскалация конфликтов, дефицит доверия между странами негативно влияют на развитие международного сотрудничества по противодействию экстремизму. При этом усиливаются риски в киберпространстве, где идет активная работа по вербовке и радикализации посредством интернет-каналов, не признающих границ и законодательных норм.

В этой связи Мирзиёев назвал важнейшими задачами совершенствование нормативной базы и реализации совместных практических мероприятий в рамках деятельности Шанхайской организации сотрудничества и Антитеррористического центра СНГ.

Глава Узбекистана подчеркнул, что в республике есть Национальная стратегия по противодействию терроризму и экстремизму, основанная на системном подходе, который сочетает в себе профилактику, превентивные меры и практическое реагирование. Приоритетами в данном направлении являются развитие открытого диалога в обществе, поддержка образования, создание рабочих мест и обеспечение надежной социальной защиты населения.

Кроме того, огромное внимание уделяется вопросам продвижения прав и свобод человека, а также соблюдению принципа верховенства закона.

Президент выделил проводимую в стране активную работу по поддержке молодежи и адаптации к мирной жизни лиц, возвращенных из «горячих точек».

Мирзиёев подчеркнул, что стартовавшая 4 сентября в Ташкенте конференция — это востребованная площадка для обмена опытом и знаниями, выработки предложений по дальнейшей координации усилий в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности. По его словам, в повестке форума будут обсуждены вопросы контртеррористического партнерства, формирования действенных механизмов по недопущению распространения идеологии экстремизма и радикализма, задачи по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма. Президент отметил и важность совместных с государствами СНГ учений «Восток — Антитерроор-2024», которые пройдут в Узбекистане впервые.

«Тесное сотрудничество и эффективная координация работы спецслужб наших стран и далее будет приоритетным направлением межгосударственного взаимодействия в целях обеспечения прочного мира и стабильности в регионе», — резюмировал Мирзиёев.