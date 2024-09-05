На Филиппины упал астероид 2024 RW1

CentralAsia (CA) - На Землю над южной частью Тихого океана упал астероид 2024 RW1, создавший мощную вспышку в небе над Филиппинами в 00:45 ночи по местному времени 5 сентября. Он сгорел в атмосфере, сообщает New Scientist.

Астрономы заметили астероид размером до одного метра, приближающийся к Земле, утром 4 сентября. Его обнаружили специалисты обсерватории в американском штате Аризона. Первоначально астероид получил название CAQTDL2, затем его переименовали в 2024 RW1. Скорость его падения составила около 17,6 километра в секунду, или 63 360 километров в час.

В соцсетях опубликовали несколько видеозаписей, на которых показано падение космического объекта. Записи сделаны на севере Филиппин.