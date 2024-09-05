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Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  Подземный толчок магнитудой 6 произошел в акватории моря Бисмарка у северо-восточного побережья острова Новая Гвинея на территории Папуа - Новой Гвинеи в четверг, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 04:03 мск землетрясения находился примерно в 23 - 25 км от побережья острова и в 399 км восточнее города Джаяпура, расположенного на северном побережье в индонезийской части Новой Гвинеи.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «разрушительное».

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,2. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

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