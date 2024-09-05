В Казахстане депутата исключили из партии и лишили мандата из-за домогательств

Аскар Садыков

CentralAsia (KZ) - Аскара Садыкова — уже бывшего депутата казахстанского парламента от демократической партии «Ак жол» — лишили мандата и исключили из партии из-за домогательств и превышения должностных полномочий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель «Ак жола» Азат Перуашев.

«В отношении Аскара Садыкова поступил ряд обращений, которые были рассмотрены и нашли подтверждение на пленуме. Обращения касались его действий, в том числе связанных с превышением должностных полномочий и нарушением этических норм. По каждой из претензий можно изложить отдельные факты, но, думаю, будет достаточно одного примера», — написал Перуашев.

С его слов, в партию поступило заявление от одной из сотрудниц парламента о неоднократных домогательствах со стороны Садыкова. В качестве доказательства был приведен скрин его сообщений в WhatsАpp. В первой версии поста Перуашев опубликовал его, однако позднее удалил, сославшись на просьбу заявительницы (в переписке Садыков, в частности, называл ее царицей, утверждал, что хочет от нее детей и предлагал «заняться приятным»).

«Судя по заявлению, такие домогательства совершались Садыковым регулярно. Проблема в том, что жертва его харрасмента не могла обратиться за правовой защитой ввиду неприкосновенности А. Садыкова как депутата», — объяснил Перуашев.

«В ходе пленума на мое замечание о недопустимости выявившихся неправомерных действий, А.Садыков заявил, что он депутат и «имеет право говорить кому хочет и что хочет». Поэтому мы убрали эту «помеху», и принятое решение о лишении А.Садыкова статуса депутата позволяет жертве защитить свою честь и достоинство», — резюмировал председатель партии.

Вместе с тем, по его словам, есть и другие примеры недостойного поведения Садыкова, и некоторые из них, «возможно, потребуют внимания правоохранительных органов». В таком случае, заверил он, партия готова оказать необходимое содействие.

Аскар Садыков в своем Instagram аккаунте опроверг слова Азата Перуашева о том, что он был лишен депутатского мандата из-за домогательств и превышения должностных полномочий. Он предполагает, что таким образом председатель партии хотел перевести информационный поток от новостей о даче взятки своим заместителем.

Аскар Садыков был избран депутатом Мажилиса (нижней палаты парламента) VIII созыва 28 марта 2023 года. 29 августа Центральная избирательная комиссия лишила его полномочий депутата. Он также был исключен из парити «Ак жол». Ее председатель Азат Перуашев тогда заявил, что это было сделано из-за «недопустимых действий» Садыкова, но не привел никаких подробностей.

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