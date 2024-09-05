TV Chosun: В КНДР казнены десятки чиновников после масштабных наводнений

CentralAsia (CA) - Власти Северной Кореи казнили в конце августа от 20 до 30 чиновников за то, что те якобы не справились с защитой от наводнения на севере страны, вызванного сильными дождями.

По данным южнокорейского телеканала TV Chosun, который сообщает об этом со ссылкой на неназванного члена правительства Южной Кореи, среди казненных было несколько чиновников уровня секретарей партийных организаций провинций, то есть фактически губернаторов провинций.

Мощное наводнение произошло в июле в провинции Чагандо. В результате могли погибнуть несколько тысяч жителей провинции, сообщает TV Chosun. Около 15 тыс. жителей эвакуированы, повреждены около 4,1 тыс. домов, разрушены дороги и железнодорожное сообщение, уничтожены посевы на 3 тыс. га.

По данным телеканала, после спада воды северокорейский лидер Ким Чен Ын провел по ситуации с наводнением экстренное заседание в пострадавших районах, которое проходило в специальном служебном поезде. В северокорейских СМИ этот визит лидера страны называли демонстрацией «священного руководства» и «теплой любви и величия духа на службе народу».