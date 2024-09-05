Белорусские военные сообщили о сбитых над республикой беспилотниках

- Азия и мир, общество
- 14:08, 05 сентября 2024
- Просмотров: Кыргызча
CentralAsia (CA) - Минобороны Беларуси сообщило о нарушении государственной границы республики несколькими беспилотниками. Все воздушные цели были уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве. Отмечается, что по факту нарушения государственной границы страны проводится проверка.
«Сегодня, 5 сентября, ночью был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве предположительно беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение»,— сообщил начальник Главного штаба, первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов. С какой стороны прилетели БПЛА, в оборонном ведомстве Белоруссии не уточнили.
В ночь на сегодня, 5 сентября, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов написал в Telegram, что вблизи белорусского города Гомель упал беспилотник. По его данным, местным жители сообщали как минимум о двух взрывах и одной сбитой воздушной цели.