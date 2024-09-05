экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Белорусские военные сообщили о сбитых над республикой беспилотниках
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Минобороны Беларуси сообщило о нарушении государственной границы республики несколькими беспилотниками. Все воздушные цели были уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве. Отмечается, что по факту нарушения государственной границы страны проводится проверка.

«Сегодня, 5 сентября, ночью был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве предположительно беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение»,— сообщил начальник Главного штаба, первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов. С какой стороны прилетели БПЛА, в оборонном ведомстве Белоруссии не уточнили.

В ночь на сегодня, 5 сентября, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов написал в Telegram, что вблизи белорусского города Гомель упал беспилотник. По его данным, местным жители сообщали как минимум о двух взрывах и одной сбитой воздушной цели.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com