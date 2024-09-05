Белорусские военные сообщили о сбитых над республикой беспилотниках

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CentralAsia (CA) - Минобороны Беларуси сообщило о нарушении государственной границы республики несколькими беспилотниками. Все воздушные цели были уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве. Отмечается, что по факту нарушения государственной границы страны проводится проверка.

«Сегодня, 5 сентября, ночью был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве предположительно беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение»,— сообщил начальник Главного штаба, первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов. С какой стороны прилетели БПЛА, в оборонном ведомстве Белоруссии не уточнили.

В ночь на сегодня, 5 сентября, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов написал в Telegram, что вблизи белорусского города Гомель упал беспилотник. По его данным, местным жители сообщали как минимум о двух взрывах и одной сбитой воздушной цели.