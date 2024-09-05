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В Казахстане открыли ещё 15 школ, построенных на деньги коррупционеров

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане открыли 15 новых школ на почти 19 тысяч ученических мест за счёт средств Фонда поддержки инфраструктуры образования, который пополняется средствами, изъятыми у коррупционеров, сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

Отмечается, что деятельность фонда направлена на устранение трёхсменного обучения, проблем аварийных школ и нехватки ученических мест в целом за счёт строительства и реконструкции школ и пристроек. С момента его создания профинансировали строительство 62 школ на 76,7 тысячи мест, 52 из которых уже ввели в эксплуатацию.

В начале этого года стало известно, что за счёт средств Фонда поддержки инфраструктуры образования построят ещё 20 новых школ. Их ввод ожидают в 2025 году. Всего за счёт средств ФПИО профинансировали строительство 82 школ на 92 тысячи ученических мест.

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