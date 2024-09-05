На северо-западе Сирии убиты 12 солдат

CentralAsia (CA) - Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что 4 сентября на северо-западе Сирии были убиты 12 сирийских солдат. Это самое большое число погибших военных в регионе с сентября 2023 года.

По данным AFP, военные были убиты в результате атак смертников, связанных с «Аль-Каидой».

В материале SOHR говорится, что среди погибших солдат есть офицер. Все 12 человек погибли в ходе операции группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Боевики группировки проникли на сирийские позиции на севере Латакии, прилегающей к Идлибу. AFP утверждает, что военные были убиты смертниками с помощью взрыва.

На данный момент группировка контролирует часть провинции Идлиб и части соседних Алеппо, Хамы и Латакии. В регионе Идлиб с 2020 года действует режим прекращения огня.