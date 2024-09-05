Путин прокомментировал арест Дурова во Франции

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, прокомментировал дело основателя Telegram Павла Дурова, задержанного в Париже.

«Я один раз встречался с Дуровым в Москве много лет назад. Он просто рассказывал о планах. Я с бизнесом регулярно встречаюсь, ну и вот он тоже был на одной из встреч — в Кремле это было. С тех пор мы с ним не виделись, мы с ним контактов никаких никогда не поддерживали, зачем нам встречаться в Баку — я не очень понимаю, я даже не знал, что он там находится. <…> Мы не отгораживаемся от бизнеса, поэтому если у него было бы какое-то желание, он мог бы встретиться со мной в Москве, об этом я тоже ничего не знаю. Но я исходил из того, что он живет в Москве.

У нас к нему никаких претензий не было, но я знаю, что со стороны многих стран претензии были с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми, какими-то структурами, которые могут наносить ущерб экономике либо в сфере безопасности. Думаю, что у правительства России тоже могли быть какие-то к нему вопросы, но ведь этим грешат все платформы подобного рода. Если с Дуровым так поступают, то надо и других закрывать: арестовывать либо сажать под домашний арест», - сказал он.

Действия Парижа в отношении Павла Дурова, по словам Путина, «не очень понятны», и они «носят избирательный характер».

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа вечером 24 августа. Прокуратура предъявила ему обвинения по ряду преступлений — в частности, в отказе сотрудничать с уполномоченными органами, а также в соучастии в распространении порнографии.

28 августа Дурова освободили под судебный надзор с обязательством внести залог в размере пяти миллионов евро. Ему запрещено покидать Францию, дважды в неделю он должен отмечаться в полиции.