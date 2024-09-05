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Верховная рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) -  Верховная рада утвердила отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Он написал соответствующее прошение вчера, 4 сентября.

Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк, за отставку Кулебы проголосовали 240 членов украинского парламента. Еще 44 депутата не голосовали, 45 — воздержались, а один депутат проголосовал против. Железняк добавил, что сам министр на заседание Рады не пришел.

После отставки Кулебы МИД возглавит его первый заместитель Андрей Сибига, сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Дмитрий Кулеба занимал пост министра иностранных дел с марта 2020 года.

За день до заявления Кулебы о его отставке, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер—министр реинтеграции Ирина Верещук. Также заявления на увольнение написали еще три министра.

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