Новым министром иностранных дел Украины стал Андрей Сибига

Андрей Сибига

CentralAsia (CA) - Депутаты Верховной рады утвердили кандидатуру Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины, сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. Ранее он занимал должность замглавы украинского МИД.

Решение о назначении Сибиги поддержали 258 депутатов при необходимом числе в 226.

Сибига сменит на этом посту Дмитрия Кулебу, который возглавлял МИД Украины с марта 2020 года. Накануне он подал заявление об отставке. Эту инициативу одобрили на том же заседании Верховной рады — за проголосовали 240 парламентариев, против — один, воздержались 45.

Андрею Сибиге 49 лет, он родился в Зборове, Тернопольская область. Работал на дипломатических должностях с 1997 года, в том числе в посольстве Украины в Польше. В 2016–2021 годах был послом в Турции, после этого — заместителем главы офиса президента. В апреле 2024 года был назначен первым заместителем главы МИД Украины.