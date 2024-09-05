экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Новым министром иностранных дел Украины стал Андрей Сибига
Андрей Сибига
Андрей Сибига

CentralAsia (CA) -  Депутаты Верховной рады утвердили кандидатуру Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины, сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. Ранее он занимал должность замглавы украинского МИД.

Решение о назначении Сибиги поддержали 258 депутатов при необходимом числе в 226.

Сибига сменит на этом посту Дмитрия Кулебу, который возглавлял МИД Украины с марта 2020 года. Накануне он подал заявление об отставке. Эту инициативу одобрили на том же заседании Верховной рады — за проголосовали 240 парламентариев, против — один, воздержались 45.

Андрею Сибиге 49 лет, он родился в Зборове, Тернопольская область. Работал на дипломатических должностях с 1997 года, в том числе в посольстве Украины в Польше. В 2016–2021 годах был послом в Турции, после этого — заместителем главы офиса президента. В апреле 2024 года был назначен первым заместителем главы МИД Украины.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com