Британская компания TRL внедрит в Монголии передовую систему управления данными о дорожно-транспортных происшествиях

CentralAsia (MNG) - Транспортный консультант TRL выиграл контракт с канцелярией губернатора Улан-Батора, столицы Монголии, на разработку и внедрение передовой системы управления данными о дорожно-транспортных происшествиях.

По данным Traffic Technology Today, эта инициатива знаменует собой значительный шаг вперед в реализации программы безопасности дорожного движения в Монголии, которая направлена ​​на повышение безопасности дорожного движения для 1,6 миллиона жителей Улан-Батора.

В рамках 24-месячного проекта TRL будет тесно сотрудничать с дорожной полицией Улан-Батора с целью создания интегрированной системы управления данными о дорожно-транспортных происшествиях. Системы программного обеспечения для анализа дорожно-транспортных происшествий компании TRL, которые эксплуатируются по всему миру и на сегодняшний день спасли более 25 000 жизней по всему миру, позволят собирать, анализировать и обмениваться данными о дорожно-транспортных происшествиях и показателях безопасности среди различных заинтересованных сторон.

Предоставляя доступ к точным и актуальным данным, проект направлен на содействие принятию обоснованных решений относительно мер, направленных на сокращение числа смертей и травм на дорогах.

Как и многие страны, Монголия сталкивается с проблемами безопасности дорожного движения: уровень смертности составляет 17 на 100 000 населения. Правительство Монголии осознает серьезность ситуации и инициировало комплексную программу по обеспечению безопасности дорожного движения, которая включает в себя опыт и поддержку TRL, чтобы внедрить подход на основе данных для решения этой критической проблемы.

Реализации программного обеспечения для анализа дорожно-транспортных происшествий компании TRL известны своими надежными возможностями управления данными о дорожно-транспортных происшествиях, предоставления аналитики в режиме реального времени и упрощения сотрудничества между различными агентствами. Ожидается, что разработка и внедрение этого программного обеспечения в Улан-Баторе значительно повысит способность города реагировать на проблемы безопасности дорожного движения, а также позволит расширить его использование по всей Монголии.

Испольнительный директор TRL Пол Кэмпион сказал: «Для нас большая честь сотрудничать с канцелярией губернатора Улан-Батора в рамках этой важной инициативы. Наша цель — предоставить дорожной полиции и другим заинтересованным сторонам инструменты, необходимые для принятия обоснованных решений, которые спасут жизни и повысят безопасность дорожного движения во всем регионе».

После ввода в эксплуатацию система станет комплексной платформой для управления данными о дорожно-транспортных происшествиях с потенциалом масштабирования и использования заинтересованными сторонами по всей Монголии, что будет способствовать формированию единого подхода к обеспечению безопасности дорожного движения.

TRL изначально была основана в 1933 году правительством Великобритании как Лаборатория дорожных исследований (RRL) при Департаменте научных и промышленных исследований (DSIR), а позднее в 1972 году стала Лабораторией транспортных и дорожных исследований (TRRL).

Во время Второй мировой войны Лаборатория вносила вклад в военные усилия. Среди ее вкладов под руководством Уильяма Глэнвилла были исследования, которые помогли разработать пластиковую броню, прыгающую бомбу и бомбу Диснея.

Ключевые направления работы TRL включают безопасность дорог, сетей и транспортных средств; управление дорожным движением; планирование и контроль; расследования и управление рисками; транспортную инфраструктуру; а также оценку окружающей среды, включая работу по изменению климата, шуму и загрязнению воздуха.

TRL разработала программное обеспечение, соответствующее отраслевым стандартам, включая Junctions, TRANSYT, SCOOT 7 и UTC, работающее на базе SCOOT 7.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения