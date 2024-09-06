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Монастырь Гандантэгченлин назначил своего уполномоченного представителя в США
слева: Хамба-лама Жавзандорж Дуламрагчаа и геше Лувсанжамц Давааням
слева: Хамба-лама Жавзандорж Дуламрагчаа и геше Лувсанжамц Давааням

CentralAsia (MNG) -  Монгольский буддииский центр – монастырь Гандантэгченлин уделяет внимание религиозным и культурным проблемам людей, живущих за рубежом.

В рамках этой политики настоятель монастыря Гандантэгчинлен, буддийского центра Монголии, Хамба-лама Жавзандорж Дуламрагчаа назначил геше Лувсанжамца Давааняма уполномоченным представителем монастыря Гандантэгченлин в США и вручил подтверждение.

Геше Лувсанжамц Давааням основал Монгольский буддийский центр религии и культуры в Вирджинии, США, в 2020 году и успешно работает.

Геше Лувсандорж также ведет подкаст Bodicast, который популярен среди верующих.

источник: middleasiannews.com

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