Монастырь Гандантэгченлин назначил своего уполномоченного представителя в США
слева: Хамба-лама Жавзандорж Дуламрагчаа и геше Лувсанжамц Давааням
CentralAsia (MNG) - Монгольский буддииский центр – монастырь Гандантэгченлин уделяет внимание религиозным и культурным проблемам людей, живущих за рубежом.
В рамках этой политики настоятель монастыря Гандантэгчинлен, буддийского центра Монголии, Хамба-лама Жавзандорж Дуламрагчаа назначил геше Лувсанжамца Давааняма уполномоченным представителем монастыря Гандантэгченлин в США и вручил подтверждение.
Геше Лувсанжамц Давааням основал Монгольский буддийский центр религии и культуры в Вирджинии, США, в 2020 году и успешно работает.
Геше Лувсандорж также ведет подкаст Bodicast, который популярен среди верующих.
источник: middleasiannews.com
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