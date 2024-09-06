Монгольская электронная коммерция прокладывает путь к цифровому Шелковому пути в Центральной Азии

CentralAsia (MNG) - Компания Intelmind LLC, одна из ведущих компаний монгольской технологической группы, недавно объявила о начале сотрудничества с китайской Alibaba Group. На этот раз основанная ими технологическая дочерная компания Cody объявила о том, что начала поставлять свои технологические услуги в Центральную Азию.

Intelmind, ведущая технологическая группа и инкубатор венчурного капитала в Монголии, объявила о своих планах по внедрению технологических услуг электронной коммерции на рынке Центральной Азии через свою дочернюю компанию Cody в рамках продолжающейся международной экспансии. Компания из Улан- Батора недавно подписала стратегическое партнерство с китайским гигантом электронной коммерции Alibaba Group, чтобы предложить монгольским потребителям миллионы китайских товаров.

Система Cody упрощает проведение трансграничных транзакций и позволяет своим клиентам строить современный цифровой шелковый путь с расширенными возможностями электронной коммерции. Это сотрудничество свидетельствует о значительных успехах, достигнутых Intelmind вносит свой вклад в объединение рынков и расширение цифровых торговых маршрутов.

Технология Cody была успешно внедрена в Узбекистан с полной интеграцией с местными банками, поставщиками платежных услуг и логистическими компаниями. В Монголии более крупных поставщиков торговых услуг используют систему Cody, ежедневно обслуживая 1,8 миллиона человек, или половину населения страны . За последние четыре года эта инициатива позволила сохранить на местном рынке 10 миллионов долларов, которые в противном случае были бы потрачены за границей.

Intelmind и Cody намерены и дальше расширять свое присутствие в регионе Центральной Азии. Чтобы узнать больше о технологиях Cody в Узбекистане, посетите сайт www.tut.uz. Для получения дополнительной информации о Cody посетите сайт www.cody.mn.

источник: middleasiannews.com

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