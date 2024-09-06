Монголия в следующем году сосредоточится на развитии инфраструктуры в регионах

CentralAsia (MNG) - Главной особенностью Государственного бюджета Монголии на 2025 год, как подчеркнул на пресс-конференции министр финансов Монголии Жавхлан Болд, является то, что он знаменует собой начало восстановления инфраструктуры с упором на региональное развитие. Об этом указано в заявлении министерства финансов страны.

В общей сложности 6,9 трлн тугриков было выделено на финансирование развития инфраструктуры в регионах, включая дорожные и энергетические проекты, изложенные в Программе действий правительства на 2024–2028 годы. Из этой суммы 24 процента (1,6 трлн тугриков) выделено на дорожные и транспортные проекты, 8 процентов (0,6 трлн тугриков) — на развитие энергетики и 11 процентов (0,7 трлн тугриков) — на инженерную инфраструктуру, а оставшаяся часть — на другие сферы.

В то время как бюджет этого года был сосредоточен на социальной инфраструктуре, такой как школы и детские сады, бюджет следующего года нацелен на расширение инфраструктуры, включая дороги, энергетику и отопление, которые способствуют экономическому росту. Одновременно будут профинансированы незавершенные проекты этого года.

Министр Жавхлан Болд подчеркнул приверженность правительства поддержке производителей, в том числе частного сектора, посредством налоговой политики. «Это включает освобождение от налогов оборудования следующей стадии переработки во всех секторах, поддержку инвестиций частного сектора и предоставление налоговых льгот для инвестиционных расходов частных предприятий. Мы намерены сократить бремя бюджетных инвестиций и осуществить политические инвестиции», — заявил министр.

Кроме того, 110 государственных предприятий и более 500 предприятий с местным или государственным участием пройдут аудит международной аккредитационной организации. Правительство планирует акционировать крупные стратегические предприятия, повысить их экономическую и социальную значимость, стабилизировать их деятельность и, при необходимости, приступить к ликвидации.

На пресс-конференции Министерство финансов представило более 10 проектов, таких как «Туннель в долине Хөшиг» и «Двухбашенный подвесной мост—туннель—шоссе» под названием «Go Mongolia», направленные на децентрализацию города Улан-Батор и сокращение транспортных заторов.

210 млрд тугриков выделено на финансирование строительных работ для правительственного центра комплексного обслуживания, а 202 млрд тугриков будут потрачены на строительство водоочистной станции и завода по переработке сточных вод в Улан-Баторе в рамках проекта водоснабжения в рамках Соглашения о воде в Монголии, финансируемого в рамках «Вызовов тысячелетия» США. Кроме того, 80 млрд тугриков выделено на строительство новой центральной очистной станции с суточной производительностью 250 000 кубометров.

Планируется также развитие инфраструктуры «Долины Хөшиг – Нового города Зуунмод», что будет способствовать решению проблемы урбанизации. Будет профинансировано планирование, технико-экономическое обоснование и разработка плана проекта «Новый город Харахорум», рассчитанного на размещение 500 тыс. человек, что отражено в проекте государственного бюджета на 2025 год.

Для стимулирования региональной экономической активности правительство планирует начать строительные работы в рамках проекта регионального развития «Пять кругов для возрождения села», который должен соединить центры аймаков и приграничные порты автомобильной дорогой. К 2025 году планируется построить в общей сложности 2120,9 км дорог, в том числе 1079,7 км дорог, соединяющих аймаки, 708,6 км дорог, соединяющих аймаки с приграничными портами, и 332,6 км дорог для туризма.

источник: middleasiannews.com

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