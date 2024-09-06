Посол Святого Престола по совместительству в Монголии вручил копии верительных грамот
CentralAsia (MNG) - Госсекретарь МИД Монголии Мөнхтушиг Лханаажав принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Святого Престола (Ватикана) Монголии по совместительству архиепископа Джованни Гаспари. Об этом сообщили в МИД страны.
Стороны обсудили вопросы укрепления исторических связей и сотрудничества, особенно в культурной и гуманитарной сферах. Они подчеркнули важность раскрытия и введения в научное исследование исторических документов, связанных с Монголией, хранящихся в Ватиканской библиотеке и архивах.
Стороны подтвердили свою приверженность решению проблем, с которыми сталкивается международное сообщество, и укреплению сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций.
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