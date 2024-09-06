Новоназначенный посол Монголии в Швеции вручил копии верительных грамот Его Величеству Королю Карлу Густаву

CentralAsia (MNG) - 4 сентября 2024 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Королевстве Швеция Мөнх-Өлзий Цэрэндорж вручил Верительные грамоты Его Величеству Королю Швеции Карлу XVI Густаву. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Посол Мөнх-Өлзий Цэрэндорж передал приветствия Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа Его Величеству Королю Карлу XVI Густаву и подчеркнул, что в этом году исполняется 60 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Швецией. Он заявил, что будет работать над активным развитием отношений и сотрудничества во многих областях, таких как торговля, инвестиции, окружающая среда, возобновляемые источники энергии и культура.

Его Величество король Карл XVI Густав с интересом обсудил ранние связи между Монголией и Швецией, монгольскую кочевую культуру и туризм и выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами будут и дальше развиваться.

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