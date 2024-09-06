Основатель Telegram Дуров впервые прокомментировал предъявленные ему во Франции обвинения

Павел Дуров

CentralAsia (CA) - Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал первый пост после его задержания во Франции. Он считает, что было ошибкой обвинить его в преступлениях, совершенных в мессенджере третьими лицами.

Дуров рассказал, что полиция в Париже допрашивала его в течение четырех дней. Он назвал удивительными претензии со стороны властей Франции, пояснив, что у Telegram есть представитель в Евросоюзе, который отвечает на запросы, а у французских властей было множество способов связаться с Павлом Дуровым лично. Он также утверждает, что помог создать «горячую линию» для борьбы с терроризмом во Франции.

По его словам, если какая-то страна недовольна работой определенного сервиса, то «общепринятой практикой» является подача судебного иска. «Использование законов, принятых в эпоху до смартфонов, для обвинения гендиректора (сервиса) в преступлениях, совершенных третьими лицами на его платформе, является ошибочным подходом... Ни один новатор не создаст новые инструменты, зная, что он может быть привлечен к ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами»,— считает Дуров.

Он отметил, что «установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью непросто», но Telegram стремится взаимодействовать с регулирующими органами и «всегда открыт для диалога». Если договориться с властями не удается, мессенджер готов прекратить работать в этой стране.

«Когда Россия потребовала от нас передать «ключи шифрования» для обеспечения слежки, мы отказались — и Telegram был запрещен в России. Когда Иран потребовал от нас заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались — и Telegram был запрещен в Иране. Мы готовы покинуть рынки, которые несовместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег. Нами движет намерение нести добро и защищать основные права людей, особенно в местах, где эти права нарушаются»,— уверяет Павел Дуров.

Он согласен, что Telegram «не идеален», и нужно добавить возможностей для отправки властями запросов для связи с мессенджером. «Но утверждения некоторых СМИ о том, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Мы удаляем миллионы вредоносных постов и каналов каждый день... У нас есть прямые горячие линии с неправительственными организациями, чтобы быстрее обрабатывать срочные запросы на модерацию»,— рассказал основатель мессенджера.

Дуров признал, что перечисленных мер может быть недостаточно, особенно на фоне резкого увеличения числа пользователей Telegram до 950 млн человек, что «облегчило злоупотребление платформой для преступников». «Вот почему я поставил свой личной целью значительно улучшить ситуацию в этом направлении (в борьбе с злоупотреблениями сервисом). Мы уже начали этот процесс внутри компании, и я очень скоро поделюсь с вами подробностями о нашем прогрессе»,— пообещал предприниматель.

Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа вечером 24 августа. Ему было предъявлено обвинение по шести пунктам, касающимся отказа сотрудничать с французскими властями, а также соучастия в предоставлении цифровых инструментов для распространения детской порнографии, торговли наркотиками и мошенничества. 28 августа он был освобожден под судебный надзор с залогом €5 млн. Ему запрещено покидать Францию в течение шести месяцев. Расследование против Telegram также проводит Южная Корея, она планирует сотрудничать с французской стороной.