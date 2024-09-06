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МИД Афганистана приветствует решение Кыргызстана исключить «Талибан» из списка террористических организаций
флаг "Талибана"
флаг "Талибана"

CentralAsia (KG) -  Министерство иностранных дел Афганистана приветствует решение властей Кыргызстана исключить движение «Талибан» из списка террористических и экстремистских организаций, чья деятельность на территории республики запрещена. Соответствующее заявление размещено на сайте дипломатического ведомства Афганистана.

«Министерство иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан высоко оценивает и приветствует решение Республики Кыргызстан исключить движение «Талибан», ранее связанного с Исламским Эмиратом Афганистан, из списка запрещенных групп.

Совпадая с действиями других стран, шаг, предпринятый Кыргызстаном, означает растущее политическое признание Исламского Эмирата Афганистан как на региональном, так и на международном уровне, а также устраняет барьер на пути укрепления двусторонних отношений между Исламским Эмиратом Афганистан и другими странами», - говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура Кыргызстана опубликовала обновленный список запрещенных в республике организаций 2 сентября. В реестре среди группировок нет «Талибана».

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