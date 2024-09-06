В правительстве Украины произошли перестановки. Зеленский назвал главную задачу обновленного Кабмина

Андрей Сибига в центре

CentralAsia (CA) - За минувшие два дня Верховная Рада Украины провела важные перестановки в Кабинете министров, уволив шестерых министров и назначив вместо них новых, передает «Страна.ua».

Были уволены:

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

министр юстиции Денис Малюська;

министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец;

вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина;

министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук (сообщила, что перейдет на работу в Офис президента);

министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин (ожидается, что он также перейдет на работу в ОП);

глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

Парламент назначил:

Андрея Сибигу - министром иностранных дел;

ранее возглавлявшего «Укроборонпром» Германа Сметанина - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности;

Наталью Калмыкову - министром по делам ветеранов;

заместителя главы Офиса президента Николая Точицкого - министром культуры и стратегических коммуникаций;

Матвея Бедного - министром молодежи и спорта (был исполняющим обязанности);

Светлану Гринчук - министром защиты окружающей среды;

Алексея Кулебу - министром развития общин и территорий (ранее он занимал должность замглавы ОП);

Ольгу Стефанишину - министром юстиции;

Виталия Коваля - министром аграрной политики.

И.о. главы «Укроборонпрома» вместо Сметанина назначен экс-командующий силами логистики ВСУ Олег Гуляк.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил парламент за голосование по кадровым заменам в правительстве. По его словам, главная задача, которая ставится перед новым Кабмином, – усиление поддержки для фронта и активизация работы с партнерами.

Также президент высказал пожелание, чтобы партнеры выполняли все свои обещания по ПВО, сделанные на саммите НАТО в июле. И сообщил, что украинская власть уже подготовилась к ближайшему заседанию в формате «Рамштайн».