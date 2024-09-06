В правительстве Украины произошли перестановки. Зеленский назвал главную задачу обновленного Кабмина
- Азия и мир, политика
- 11:00, 06 сентября 2024
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Андрей Сибига в центре
CentralAsia (CA) - За минувшие два дня Верховная Рада Украины провела важные перестановки в Кабинете министров, уволив шестерых министров и назначив вместо них новых, передает «Страна.ua».
Были уволены:
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
- министр юстиции Денис Малюська;
- министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец;
- вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина;
- министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук (сообщила, что перейдет на работу в Офис президента);
- министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин (ожидается, что он также перейдет на работу в ОП);
- глава Фонда госимущества Виталий Коваль.
Парламент назначил:
- Андрея Сибигу - министром иностранных дел;
- ранее возглавлявшего «Укроборонпром» Германа Сметанина - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности;
- Наталью Калмыкову - министром по делам ветеранов;
- заместителя главы Офиса президента Николая Точицкого - министром культуры и стратегических коммуникаций;
- Матвея Бедного - министром молодежи и спорта (был исполняющим обязанности);
- Светлану Гринчук - министром защиты окружающей среды;
- Алексея Кулебу - министром развития общин и территорий (ранее он занимал должность замглавы ОП);
- Ольгу Стефанишину - министром юстиции;
- Виталия Коваля - министром аграрной политики.
- И.о. главы «Укроборонпрома» вместо Сметанина назначен экс-командующий силами логистики ВСУ Олег Гуляк.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил парламент за голосование по кадровым заменам в правительстве. По его словам, главная задача, которая ставится перед новым Кабмином, – усиление поддержки для фронта и активизация работы с партнерами.
Также президент высказал пожелание, чтобы партнеры выполняли все свои обещания по ПВО, сделанные на саммите НАТО в июле. И сообщил, что украинская власть уже подготовилась к ближайшему заседанию в формате «Рамштайн».
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