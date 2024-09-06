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В правительстве Украины произошли перестановки. Зеленский назвал главную задачу обновленного Кабмина
Андрей Сибига в центре
Андрей Сибига в центре

CentralAsia (CA) -  За минувшие два дня Верховная Рада Украины провела важные перестановки в Кабинете министров, уволив шестерых министров и назначив вместо них новых, передает «Страна.ua».

Были уволены:

  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
  • министр юстиции Денис Малюська;
  • министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец;
  • вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина;
  • министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук (сообщила, что перейдет на работу в Офис президента);
  • министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин (ожидается, что он также перейдет на работу в ОП);
  • глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

Парламент назначил:

  • Андрея Сибигу - министром иностранных дел;
  • ранее возглавлявшего «Укроборонпром» Германа Сметанина - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности;
  • Наталью Калмыкову - министром по делам ветеранов;
  • заместителя главы Офиса президента Николая Точицкого - министром культуры и стратегических коммуникаций;
  • Матвея Бедного - министром молодежи и спорта (был исполняющим обязанности);
  • Светлану Гринчук - министром защиты окружающей среды;
  • Алексея Кулебу - министром развития общин и территорий (ранее он занимал должность замглавы ОП);
  • Ольгу Стефанишину - министром юстиции;
  • Виталия Коваля - министром аграрной политики.
  • И.о. главы «Укроборонпрома» вместо Сметанина назначен экс-командующий силами логистики ВСУ Олег Гуляк.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил парламент за голосование по кадровым заменам в правительстве. По его словам, главная задача, которая ставится перед новым Кабмином, – усиление поддержки для фронта и активизация работы с партнерами.

Также президент высказал пожелание, чтобы партнеры выполняли все свои обещания по ПВО, сделанные на саммите НАТО в июле. И сообщил, что украинская власть уже подготовилась к ближайшему заседанию в формате «Рамштайн».

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