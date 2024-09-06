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Посольство Казахстана в Украине просит казахстанцев покинуть страну
Посольство Казахстана в Украине
Посольство Казахстана в Украине

CentralAsia (KZ) -  Посольство Казахстана в Украине «в связи с нарастающей напряженностью и в целях безопасности» рекомендовало казахстанцам покинуть территорию страны.

Как сообщается на сайте посольства, для выезда из Украины казахстанцы могут воспользоваться наземными маршрутами через Польшу или Молдову, далее – коммерческими авиасообщениями.

«В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна», - напомнили в диппредставительстве.

Также посольство призвало не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей.

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