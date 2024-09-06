«Если человек приезжает к нам на сезонную работу, какого черта он тащит с собой свою семью»? - Медведев о мигрантах в России

Дмитрий Медведев

CentralAsia (CA) - Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нужно запретить мигрантам, работающим в России на сезонных работах, привозить с собой семьи.

«Что, на мой взгляд, нужно сделать, я сторонник этого применительно к школам, к мигрантским семьям, анклавам. Мы, конечно, не сможем отдельные тенденции там перебороть, но что можно сделать: если человек приезжает к нам на сезонную работу, какого черта он тащит с собой свою семью?» — сказал Медведев во время беседы с журналистами ТАСС.

Медведев также заявил, что если дети мигрантов не будут учить русский язык, их не нужно пускать в образовательные учреждения. «И применительно к школам нужно постепенно, без хамства, но заставить их выучить язык. Невозможно, когда ребенок приходит, а в некоторых классах три четверти людей, первоклашки, не говорят по-русски»,— добавил он.

Ранее, 4 сентября, председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против переезда семей трудовых мигрантов в Россию. Он отметил, что сейчас имеется «пробел в законодательстве, который позволяет это делать». Спикер подчеркнул, что вопрос миграционной политики сейчас является приоритетным в работе Госдумы.

Сейчас в России находится около 630 тыс. нелегальных мигрантов, подсчитали в МВД. Для того чтобы стимулировать их покидать страну, правительство с 2025 года планирует запустить реестр контролируемых лиц.