Узбекский политик предложил законодательно запретить советскую идеологию и символику

CentralAsia (UZ) - Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана и лидер партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») Алишер Кадыров выступил с инициативой официально запретить в стране пропаганду советской идеологии и символики. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Депутат таким образом отреагировал на историю самаркандского пенсионера, который хотел восстановить Советский Союз. Мужчину признали виновным по статье о посягательстве на конституционный строй Узбекистана и назначили ему три года ограничения свободы.

Кадыров подчеркнул, что поддерживает данное решение суда.

«Узбекский народ подвергался дискриминации, был унижен властями СССР и до сих пор залечивает раны прошлого. Советская идеология, отвергавшая нации, ценности и веру, навредила не только нашему народу, но и всему человечеству, и эти явления продолжают оставаться бедой», — написал лидер «Миллий тикланиш».

Политик добавил, что этот период истории следует анализировать и обсуждать, но его одобрение или пропаганду необходимо считать не только преступлением против конституционного строя республики, а также предательством нашего народа и предков, ставших жертвами кровавого режима.

Известно, что вице-спикер нижней палаты парламента и ранее негативно высказывался о символике СССР. Например, в мае 2021 года он заявил, что поднятие красного флага на концерте «Песни Победы» в Ташкенте стоит рассматривать как провокацию и оскорбление народа. По словам депутата, оскорблением является поднятие знамени советского государства-оккупанта, пропитанное кровью представителей прогрессивной узбекской интеллигенции. Тогда же Кадыров пояснил, что выступает против превращения искусства в политическое оружие.

Об уголовном деле самаркандца, который ратовал за восстановление СССР, сообщалось 3 сентября. Уточнялось, что пенсионер распространял в соцсетях сведения о том, что «независимость Узбекистана носит поверхностный характер», а Союз юридически до сих пор не распался. Более того, мужчина слетал в Москву, где встретился со сторонниками своих идей и получил от них звание секретаря ЦК ВКПб по Самаркандской области. В итоге суд назначил поклоннику старого режима три года ограничения свободы, запретив менять место жительства и пользоваться интернетом.