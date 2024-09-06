Премьер-министр РФ посетит Узбекистан

Михаил Мишустин

CentralAsia (UZ) - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин планирует посетить Узбекистан, сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Ташкенте Олег Мальгинов.

«Предстоит важное событие - это официальный визит премьер-министра в Республику Узбекистан и заседание совместной комиссии на уровне глав правительств. Мы сейчас, конечно, готовимся к этому мероприятию», - сказал Мальгинов в интервью, опубликованном в пятницу в газете «Известия».

Он напомнил, что после официальной инаугурации президент РФ Владимир Путин в конце мая посетил Узбекистан - «это была одна из его первых зарубежных поездок».

«Это очень важный, я бы сказал, эпохальный визит, в ходе которого было подписано более 20 важнейших документов, открывших новые направления взаимодействия, поставивших новые цели в рамках выполнения согласованных нашими президентами проектов. У нас постоянные контакты между руководителями отдельных отраслей, министерств, ведомств, и здесь обмен визитами очень интенсивный. Наши президенты достаточно часто контактируют», - подчеркнул Мальгинов.

По его словам, «планируются контакты по линии многосторонних мероприятий и в рамках встречи глав государств СНГ и, возможно, во время проведения в РФ встречи лидеров государств БРИКС и по другим каналам», при этом между президентами России и Узбекистана «налажен очень интенсивный обмен по телефону, они практически все важнейшие вопросы обсуждают напрямую, согласовывают, и диалог продолжается».

«Хотел бы еще выделить и контакты между регионами наших государств. Главы регионов Узбекистана очень часто посещают Россию, а наши часто бывают здесь. И это тоже поручение президентов, которое было дано главам субъектов во время майской поездки, когда был создан совет руководителей регионов обеих стран под председательством наших лидеров. Поэтому здесь работа тоже ведется достаточно интенсивно, и мы в ближайшее время ждем, я пока не буду говорить, но прорабатываем возможности четырех или пяти визитов региональных делегаций сюда в Узбекистан по продвижению реализации конкретных проектов», - отметил дипломат.