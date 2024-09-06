Павел Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ

CentralAsia (CA) - Основатель Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи, которую ему предлагали Россия и Объединенные Арабские Эмираты после того, как бизнесмена задержали во Франции. Об этом 5 сентября сообщило издание Politico, сославшись на французского чиновника.

«Он отказался от российской консульской защиты и консульского визита ОАЭ, но согласился, чтобы посольство ОАЭ было в курсе его ситуации», — сказал чиновник.

Сотрудник дипломатической службы ОАЭ подтведил изданию, что дипломаты контактируют и с французскими властями, и с представителями Павла Дурова.

В посольстве России во Франции на момент публикации это не комментировали.

Павел Дуров — гражданин нескольких стран: у него есть гражданства России, ОАЭ, Франции и государства Сент-Китс и Невис, расположенного на Карибских островах.

После задержания в Париже 24 августа посольство РФ во Франции потребовало, чтобы российским дипломатам предоставили консульский доступ к задержанному. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что, поскольку у Дурова есть французское гражданство, официальный Париж прежде всего считает его гражданином Франции.

Павлу Дурову 28 августа предъявили обвинения в ряде преступлений, связанных с организованной преступностью, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии.