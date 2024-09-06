Telegram обновил политику модерации после задержания Дурова

CentralAsia (CA) - Мессенджер Telegram обновил политику модерации и разрешил пользователям жаловаться на нелегальный контент в любых переписках.

Компания изменила на своем сайте раздел с часто задаваемыми вопросами (FAQ), где ранее говорилось о том, что Telegram не обрабатывает запросы, связанные со всеми чатами, в том числе групповыми, поскольку они приватны для всех участников. Внимание на изменения 5 сентября обратило издание Techcrunch.

В прежней версии FAQ (она доступна в веб-архиве) говорилось, что пользователи могут пожаловаться в Telegram только на наборы стикеров, каналы и боты, которые находятся в открытом доступе, если напишут на электронную почту или нажмут кнопку «Сообщить».

В новой версии говорится, что кнопка «Сообщить» есть во всех приложениях Telegram, с ее помощью можно «всего в несколько касаний» отметить нелегальный контент, чтобы его проверили модераторы. Приватные чаты в новой формулировке не упоминаются.

Как компания будет модерировать закрытые чаты, неясно. В Telegram не ответили на вопросы Techcrunch.

Изменения в политику модерации Telegram внесли спустя две недели после того, как во Франции задержали основателя мессенджера Павла Дурова. Власти Франции предъявили ему обвинения, связанные с организованной преступностью, в том числе в соучастии в распространении наркотиков, детской порнографии, а также в отказе сотрудничать с властями.