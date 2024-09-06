Сырский заявил, что ВСУ остановили российское наступление под Покровском

Александр Сырский

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины остановили продвижение российских войск на Покровском направлении в Донецкой области, заявил в интервью телеканалу СNN главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«За последние шесть дней противник не продвинулся ни на метр в направлении Покровска. Другими словами, наша стратегия работает», — сказал военный. — Мы лишили их возможности маневрировать и перебрасывать свои силы с других направлений… И это ослабление определенно ощущается на других районах. Мы отмечаем, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления снизились».

Сырский охарактеризовал как успешную операцию ВСУ в Курской области. «Это снизило угрозу вражеского наступления. Мы не дали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы [враг] мог почувствовать то, что чувствуем мы каждый день», — отметил он, добавив, что Минобороны РФ перебросило в Курскую область десятки тысяч солдат, включая некоторые из своих лучших воздушно-десантных подразделений.

По его словам, операция на российской территории преследовала сразу несколько целей: не дать России использовать Курскую область в качестве плацдарма для нового наступления, оттянуть российские силы с других направлений, создать зону безопасности и предотвратить обстрелы приграничных территорий, пополнить фонд для обмена военнопленными и поднять боевой дух украинских войск и страны в целом.