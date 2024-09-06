Туркменских учителей снова заставили оплачивать труд сборщиков хлопка

CentralAsia (TM) - В Лебапском велаяте (области) Туркменистана чиновники заставляют учителей либо отправиться на хлопковые поля, либо оплатить услуги сборщиков. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана» со ссылкой на слова директора одной из местных школ.

По данным собеседника издания, представители власти руководителей образовательных заведений региона предупредили, чтобы они не распространялись о поборах для хлопкоробов. В случае же, если кто-то поинтересуется данным вопросом, то педагогам велено отвечать, что они оплачивают труд наемников исключительно на добровольной основе.

Уточняется, что с преподавателей, имеющих категорию и получающих повышенную зарплату, взимают по 50 манатов ($14 по госкурсу или $2,6 по курсу черного рынка) в неделю, с остальных учителей и технического персонала — про 30 манатов ($8,5 или $1,5). Чиновники на эти средства нанимают безработных жителей городов и поселков.

Но в сельской местности зачастую школьные работники соглашаются отправиться на уборку урожая. Как рассказала журналистам местная учительница, она с детства ездит на хлопок, так что за день способна собрать до 80 килограммов. За это, по ее словам, ей заплатит арендатор плантации, плюс никуда не исчезнет зарплата в учебном заведении. А с учетом повышения цен за «белое золото», получается неплохая прибавка в семейный бюджет.

В прошлом году на фоне приезда в страну представителей Международной организации труда учителей не выгоняли на поля. В этом году после повышения оплаты сборщикам арендаторы сами просили власти не привлекать бюджетников к работам, так как наемников хватает. Но в отдельных регионах чиновники не могут отказаться от «участия» педагогов в процессе, резюмирует «Хроника Туркменистана».

Ранее сообщалось, что из-за повышения цен за хлопок туркменские фермеры стали выводить на плантации своих детей. Они признавались, что готовы нарушить закон ради увеличения семейного дохода.