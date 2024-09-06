В США арестовали отца 14-летнего ученика, устроившего стрельбу в школе

CentralAsia (CA) - Власти штата Джорджия, США арестовали 54-летнего Колина Грея, отца 14-летнего подростка, застрелившего четверых человек в школе, сообщает Reuters. Мужчину обвиняют в том, что он сознательно позволил своему сыну завладеть оружием, которое использовалось при нападении.

Отцу подростка предъявили обвинение в неумышленном убийстве, убийстве второй степени и жестоком обращении с детьми. 14-летнему Кольту Грею инкриминируют четыре случая тяжкого убийства.

Процесс над отцом и сыном начнётся 6 сентября. Учитывая серьёзность преступления, Кольта будут судить как взрослого – это распространённая практика в США при подобных инцидентах.

Выдвинутые против отца обвинения являются частью новой стратегии борьбы со стрельбой в американских школах. К примеру, в апреле родителей подростка из Мичигана приговорили к 10 – 15 годам лишения свободы за непредумышленное убийство после того, как их сын застрелил четырёх своих одноклассников. Согласно исследованию Министерства внутренней безопасности США, 75% школьных стрелков использовали при нападении оружие, взятое из дома.

В мае 2023 года полиция допрашивала Колина и Кольта Греев по подозрению в угрозах устроить стрельбу.

За последние два десятилетия в США произошли сотни случаев стрельбы в школах и колледжах. Это обострило дискуссии о законном праве американцев на хранение и ношение оружия. Оно закреплено во Второй поправке Конституции США.