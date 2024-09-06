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Кремль отреагировал на решение Кыргызстана исключить «Талибан» из списка террористических организаций
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Продолжение: МИД Афганистана приветствует решение Кыргызстана исключить «Талибан» из списка террористических организацийПредыстория: Список организаций, признанных судами террористическими и/или экстремистскими в Кыргызстане

CentralAsia (KG) -  Россия с пониманием относится к решению Бишкека исключить «Талибан» из перечня террористических организаций, так как Кыргызстан и Афганистан — соседи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он заявил, что «Киргизия весьма и весьма близка географически к Афганистану», поэтому соседям очень важно выстраивать отношения с фактической властью страны. Он заключил, что без этого нельзя выстраивать никакие контакты между государствами.

«С пониманием относимся к такой ситуации», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее «Талибан» отреагировал на исключение из списка террористических организаций в Кыргызстане, заявив, что МИД Афганистана приветствует это решение Бишкека. Во внешнеполитическом ведомстве Афганистана сообщили «о растущем признании правительства талибов на региональном и международном уровне».

Генеральная прокуратура Кыргызстана опубликовала обновленный список запрещенных в республике организаций 2 сентября. В реестре среди группировок нет «Талибана».

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