Кремль отреагировал на решение Кыргызстана исключить «Талибан» из списка террористических организаций

- Кыргызстан, политика
- 17:31, 06 сентября 2024
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|Продолжение: МИД Афганистана приветствует решение Кыргызстана исключить «Талибан» из списка террористических организаций
|Предыстория: Список организаций, признанных судами террористическими и/или экстремистскими в Кыргызстане
CentralAsia (KG) - Россия с пониманием относится к решению Бишкека исключить «Талибан» из перечня террористических организаций, так как Кыргызстан и Афганистан — соседи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он заявил, что «Киргизия весьма и весьма близка географически к Афганистану», поэтому соседям очень важно выстраивать отношения с фактической властью страны. Он заключил, что без этого нельзя выстраивать никакие контакты между государствами.
«С пониманием относимся к такой ситуации», — сказал пресс-секретарь российского президента.
Ранее «Талибан» отреагировал на исключение из списка террористических организаций в Кыргызстане, заявив, что МИД Афганистана приветствует это решение Бишкека. Во внешнеполитическом ведомстве Афганистана сообщили «о растущем признании правительства талибов на региональном и международном уровне».
Генеральная прокуратура Кыргызстана опубликовала обновленный список запрещенных в республике организаций 2 сентября. В реестре среди группировок нет «Талибана».