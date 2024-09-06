экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ЮНИСЕФ откроет свою юрту в Этноауле на Всемирных играх кочевников

CentralAsia (KZ) -  Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) Казахстан установит свою юрту в Этноауле «Вселенная кочевников» на 5-х Всемирных играх кочевников (ВИК), которые пройдут в Астане с 8 по 13 сентября 2024 года.

Юрта начнет свою работу 7 сентября в рамках культурной программы ВИК и предложит разнообразные мероприятия и образовательные программы для детей и их родителей, направленные на продвижение инклюзивности и защиту прав детей.

В юрте ЮНИСЕФ ежедневно будут проводиться различные мероприятия для детей, включая мастер-классы по рукоделию, настольные игры, турниры по шахматам и шашкам, традиционные игры, а также мастер-классы по стрельбе из лука и перетягиванию каната.

Специальные сессии приготовлены и для родителей. Эксперты ЮНИСЕФ проведут сессии по позитивному родительству, а также поделятся полезной информацией о том, как защитить своего ребенка в онлайн-пространстве.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com