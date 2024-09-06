ЮНИСЕФ откроет свою юрту в Этноауле на Всемирных играх кочевников

CentralAsia (KZ) - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) Казахстан установит свою юрту в Этноауле «Вселенная кочевников» на 5-х Всемирных играх кочевников (ВИК), которые пройдут в Астане с 8 по 13 сентября 2024 года.



Юрта начнет свою работу 7 сентября в рамках культурной программы ВИК и предложит разнообразные мероприятия и образовательные программы для детей и их родителей, направленные на продвижение инклюзивности и защиту прав детей.



В юрте ЮНИСЕФ ежедневно будут проводиться различные мероприятия для детей, включая мастер-классы по рукоделию, настольные игры, турниры по шахматам и шашкам, традиционные игры, а также мастер-классы по стрельбе из лука и перетягиванию каната.

Специальные сессии приготовлены и для родителей. Эксперты ЮНИСЕФ проведут сессии по позитивному родительству, а также поделятся полезной информацией о том, как защитить своего ребенка в онлайн-пространстве.

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