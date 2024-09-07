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Улан-Баторские автобусы оснастят Wi-Fi

CentralAsia (MNG) -  Теперь пассажиры общественного транспорта смогут пользоваться высокоскоростным Интернетом.

В рамках сотрудничества с канцелярией губернатора Улан-Батора, АО «Корпорация городского развития Улан-Батора» и АО Larisco Media Group на 600 автобусах Yutong, работающих на маршрутах города Улан-Батора, были оснащены цифровым дисплейным оборудованием. Таким образом, гражданам предоставляется актуальная информация о столице, городской культуре и событиях, а также познавательный контент.

Кроме того, в прямом эфире транслируются презентации исторических памятников Улан-Батора, сопровождающиеся интересной информацией о них, напоминания о правильном и цивилизованном использовании общественного транспорта, а также серия материалов о культуре города.

В рамках данной работы вышеуказанными организациями проводится установка беспроводного интернет-оборудования в автобусах общественного транспорта, в результате чего пассажирам будет предоставлен бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет.

источник: middleasiannews.com

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