Заместитель председателя Китайской Народной Республики прибыл в Монголию. ВИДЕО

По приглашению правительства Монголии заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн прибыл в Улан-Батор 6 сентября 2024 года с трехдневным визитом в Монголию.

В ходе визита заместитель председателя КНР Хань Чжэн нанесет визит вежливости президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа и председателю Великого Государственного Хурала Монголии Амарбаясгалану Дашзэгву. Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и заместитель председателя КНР Хань Чжэн проведут официальные переговоры. Также стороны обменяются мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества в политике, экономике и гуманитарной сфере.

Ожидается, что этот визит укрепит всеобъемлющее стратегическое партнерство между Монголией и Китайской Народной Республикой, усилит политическое доверие и взаимопонимание, а также придаст решающий импульс развитию торгово-экономического сотрудничества.