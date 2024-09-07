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Заместитель председателя Китайской Народной Республики прибыл в Монголию. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -  

По приглашению правительства Монголии заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн прибыл в Улан-Батор 6 сентября 2024 года с трехдневным визитом в Монголию.

В ходе визита заместитель председателя КНР Хань Чжэн нанесет визит вежливости президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа и председателю Великого Государственного Хурала Монголии Амарбаясгалану Дашзэгву. Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и заместитель председателя КНР Хань Чжэн проведут официальные переговоры. Также стороны обменяются мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества в политике, экономике и гуманитарной сфере.

Ожидается, что этот визит укрепит всеобъемлющее стратегическое партнерство между Монголией и Китайской Народной Республикой, усилит политическое доверие и взаимопонимание, а также придаст решающий импульс развитию торгово-экономического сотрудничества.

источник: middleasiannews.com

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