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Космический корабль Starliner сел в США

CentralAsia (CA) -  Спускаемая капсула космического корабля Starliner приземлилась в Нью- Мексико, сообщило NASA. Корабль, на котором возникали неисправности, вернулся без членов экипажа.

Корабль Starliner совершил посадку в 22.01 по местному времени

Первый пилотируемый запуск Starliner состоялся 5 июня. Несмотря на неисправности, корабль смог пристыковаться к МКС. Американские космонавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс должны были отправиться обратно на Землю 18 июня, но сроки неоднократно сдвигались. NASA решило, что корабль вернется на Землю в автономном режиме в начале сентября без экипажа. Американские космонавты вернутся на Crew Dragon компании SpaceX в феврале 2025 года.

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