В Египте нашли меч фараона Рамзеса II

CentralAsia (CA) - Во время раскопок в провинции Эль-Бухейра на севере Египта археологи нашли меч фараона Рамзеса II. Об этом сообщает Министерство туризма и древностей страны.

Египетские археологи обнаружили «ряд архитектурных блоков из самана от военных казарм, складов оружия и продовольствия эпохи Нового царства». Открытия были сделаны в районе Телль-эль-Абкайн в провинции Эль-Бухейра. Ученые нашли многочисленные личные инструменты солдат.

«Миссия обнаружила длинный меч из бронзы с картушем фараона Рамзеса II», - подчеркнули в министерстве.

Рамсес II был третьим по счету правителем из XIX династии Древнего Египта. Он взошел на престол в возрасте 25 лет. Считается, что он правил в 1279–1213 годах до н.э. В годы правления Рамсеса II в Древнем Египте развернулось масштабное строительство, было возведено множество храмов, в том числе храмы в Абидосе, Фивах и Эдфу.

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