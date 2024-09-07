Китай решил прекратить практику усыновления детей иностранцами

CentralAsia (CA) - Власти Китая решили прекратить практику усыновления детей иностранцами. Об этом сообщила представительница МИД КНР Мао Нин на брифинге.

Единственным исключением стало — кровные родственники могут усыновить ребенка или пасынка.

Как передает ее слова «Би би си», Мао Нин не стала объяснять это решение, подчеркнув лишь, что оно не нарушает международных конвенций.

За последние три десятилетия иностранцами было усыновлено не менее 150 тыс. китайских детей. Большинство из них уехали в Соединенные Штаты. Американские семьи усыновили 82 674 ребенка из Китая — больше всего детей, чем было усыновлено американцами из любой другой страны.

США пытаются выяснить, как решение КНР отразится на сотнях американских семей, чьи заявления на усыновление детей в Китае еще ожидают рассмотрения.

В телефонном разговоре с американскими дипломатами в КНР Пекин заявил, что «не будет продолжать рассматривать эти заявления, независимо от того, на какой стадии они находятся», кроме тех, которые подпадают под положение об исключениях.

Посольство США обратилось за письменными разъяснениями в Министерство гражданских дел Китая, сообщил Государственный департамент США.

«Мы понимаем, что сотни семей все еще ожидают завершения процесса усыновления, и сочувствуем их ситуации», — заявили в Госдепартаменте.

Власти обеспокоены тем, что в стране рождается недостаточно детей для поддержания численности населения.

В 2023 году число новорожденных сократилось до 9,02 миллиона, а общая численность населения снижается второй год подряд. На конец 2023 года население страны составило 1,409 млрд человек, что на 2,08 млн меньше, чем в 2022 году.