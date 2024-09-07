В Казахстане впервые вынесли приговор по новой статье

CentralAsia (KZ) - В Казахстане заключенному впервые добавили срок по новой статье Уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы страны.

В Костанайской области заключенный, отбывавший срок за убийство, демонстративно разбил камеру наблюдения. Ранее он получил 36 взысканий, ему определена третья отрицательная степень поведения.

Департамент уголовно-исполнительной системы по Костанайской области подал иск о возмещении ущерба, причиненного поломкой камеры. Также возбуждено уголовное дело по факту порчи видеонаблюдения.

«Осужденный признал свою вину и его представители возместили ущерб в сумме 111 тысяч 400 тенге. Он пояснил, что сломал камеру, потому что "сдали нервы". Судом города Костаная за порчу видеонаблюдения мужчине назначен срок в виде одного года лишения свободы, с частичным присоединением неотбытого срока наказания по предыдущему приговору, и окончательно назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности», - сообщили в КУИС.

В Казахстане введена уголовная ответственность за порчу видеокамер в пенитенциарных учреждениях. Санкция статьи предусматривает наказание от шести месяцев до семи лет лишения свободы.

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