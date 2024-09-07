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Канцлер Германии посетит Казахстан с официальным визитом
Олаф Шольц
Олаф Шольц

CentralAsia (KZ) -  Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 16-17 сентября посетит Казахстан с официальным визитом. Об этом сообщает Акорда.

Он посетит Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.

В рамках визита в Астане пройдут переговоры на высшем уровне, а также состоится вторая встреча в формате «Центральная Азия + Германия».

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