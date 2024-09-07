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В Ташкенте на концерте произошла массовая драка

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте на бесплатном концерте певцов Macan и Xcho произошла массовая драка. Об этом передает Podrobno.uz.

Желающие попасть на бесплатные выступления сносили ограждения на входе и сбивали друг друга с ног. Далее на самом концерте произошла драка.

В столичном ГУВД прокомментировали распространившиеся в сети видео с нарушением общественного порядка. Правоохранители сообщили, что в отношении родителей пятерых несовершеннолетних, участвовавших в потасовке, составлены протоколы по административной статье 47 (Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей).

В отношении остальных причастных граждан проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято законное решение.

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