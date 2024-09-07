В Китае из-за тайфуна погибли 2 человека, пострадали — 92

CentralAsia (CA) - На островную провинцию Хайнань (Южный Китай) обрушился тайфун «Яги», по меньшей мере 2 человека погибли и 92 получили травмы различной степени тяжести, передает издание «Синьхуа».

По состоянию на утро субботы в уезде Динъань была подтверждена гибель двух человек. В городе Вэньчан травмы получили 12 человек, а в городе Хайкоу - 80.

Поскольку ветер и осадки стихли, на острове Хайнань был понижен уровень режима экстренного реагирования на тайфуны и начались срочные восстановительные работы.

Более 2200 работников были мобилизованы для восстановления электроснабжения у более чем 1,5 млн пострадавших домохозяйств. К 7 часам утра субботы более одной пятой пострадавших домохозяйств были вновь подключены к электросети.

Также ведутся ремонтные работы на дорогах, в настоящее время расчищена 51 из 89 заблокированных магистралей.

Ожидается, что в субботу во второй половине дня на острове возобновится движение высокоскоростных поездов, а паромное сообщение в проливе Цюнчжоу возобновится к вечеру воскресенья.

Международный аэропорт «Мэйлань» в г. Хайкоу будет временно закрыт до полудня воскресенья, в то время как в международном аэропорту «Фэнхуан» в популярном туристическом городе Санья в 10 часов утра субботы постепенно началось возобновление полетов.

Тем временем спасательные бригады спешно восстанавливают связь, поскольку по всей провинции было повреждено более 12 500 базовых станций, причем наибольший ущерб объектам связи был нанесен в городе Вэньчан.

11-й по счету в этом году тайфун «Яги» в пятницу обрушился на Китай два раза, сначала на провинцию Хайнань, а затем на провинцию Гуандун.